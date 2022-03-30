Макрон высказался об оплате российского газа в рублях

Президент Франции Макрон назвал невозможной оплату российского газа рублями

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал невозможной оплату контрактов по российскому газу в рублях. Такое мнение он высказал во время разговора с президентом России Владимиром Путиным, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Лидеры двух стран провели очередной телефонный разговор. Он состоялся после переговоров между Россией и Украиной в Турции. Беседа длилась около часа.

Газ за рубли

23 марта президент России Владимир Путин поручил перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли. Он аргументировал это тем, что такие валюты, как доллар и евро, себя скомпрометировали.

Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли Владимир Путин Президент Российской Федерации

28 марта Путин дал поручение правительству, Центробанку и «Газпрому» до 31 марта «реализовать комплекс мер по изменению валюты платежа по поставкам природного газа» в «недружественные страны».

Глава государства уточнил, что Россия будет поставлять газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, заключенным в контрактах, — изменится лишь валюта платежа.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире телеканала PBS пояснил, что Запад ведет против России тотальную войну в сферах экономики и торговли, на фоне которой стране приходится приспосабливаться к новой реальности. При этом он отметил, что для фактически недружественных стран ситуация не меняется.

Зарубежные компании должны понимать, что за евро и доллары можно купить рубли и ими оплатить газ, де-факто ничего не меняется Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

По словам Пескова, Москва также просчитывает план действий на случай, если европейские контрагенты откажутся от газовых контрактов с Россией. Он допустил отказ от поставок топлива, отметив, что бесплатного газа не бывает.

Газ бесплатно поставлять никто не будет, это просто невозможно, а оплачивать его можно только в рублях Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

Песков подчеркнул, что решение окончательное, так что враждебные страны, например, Болгария, все равно будут платить в рублях. А вот Сербии, добавил он, Москва постарается помочь.

Позиция Европы

Представители властей и топ-менеджеры энергетических компаний некоторых стран Европы заявили, что не смогут оплачивать российское топливо рублями.

Министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек подтвердил, что все страны G7 не станут оплачивать поставки российского газа в рублях, несмотря на требование Москвы. По его словам, западные страны трактуют новое условие как одностороннее и явное нарушение действующих контрактов, где прописан формат оплаты, и он отличен от оплаты в рублях.

Ответ государств Группы семи однозначен: договоры будут соблюдаться Роберт Хабек министр по делам экономики и защиты климата

Официальный представитель Европейской комиссии (ЕК) Эрик Мамер позднее также объявил, что Европейский союз вслед за G7 отказывается от выполнения требований России по оплате газа в рублях. По его словам, главы министерств энергетики этих государств «отвергли требования» российской стороны.

Что касается нас, мы сказали, что поставки должны соблюдаться с использованием долларов или евро Эрик Мамер официальный представитель Европейской комиссии (ЕК)

Председатель Еврокомисси Урсула фон дер Ляйен сочла решение России рассчитываться за газ в рублях попыткой обойти введенные Западом санкции. Она подчеркнула, что это станет нарушением контракта.

Это являлось бы попыткой обойти санкции, мы не допустим действий в обход наших ограничений. Время, когда энергетика могла использоваться для шантажа, прошло Урсула фон дер Ляйен председатель Еврокомисси

В свою очередь, глава комитета по энергетике и защите климата Бундестага Клаус Эрнст отметил, что технически возможность оплаты газа в рублях существует, это целесообразно для России. Он добавил, что к тому же это подогреет дискуссии об эмбарго, а потенциальное введение запрета на энергоносители из России чревато серьезными негативными последствиями.

Недружественные страны

Сейчас в российском списке недружественных государств находятся 27 стран Евросоюза, Австралия, Албания, Андорра, Великобритания (включая подконтрольные территории), Исландия, Канада, Лихтенштейн, Микронезия, Монако, Новая Зеландия, Норвегия, Республика Корея, Сан-Марино, Северная Македония, Сингапур, США, Тайвань, Украина, Черногория, Швейцария и Япония.

По заявлению Путина, в сложившихся условиях «совершенно очевидно, что поставлять наши товары в Европейский союз, в Соединенные Штаты в долларах, в евро и ряде других валют не имеет для нас уже никакого смысла». При этом, подчеркнул он, Россия продолжит поставлять природный газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, зафиксированными в заключенных ранее контрактах.

