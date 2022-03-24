Кремль попросил подождать с деталями по оплате газовых контрактов в рублях

Песков попросил дождаться общей позиции покупателей российского газа по оплате в рублях

Детали оплаты российского газа в рублях при покупке его иностранными компаниями следует проработать, а для этого надо сначала дождаться общей позиции покупателей. Таким образом на вопрос, не расценят ли западные компании такое требование Москвы как нарушение контрактов, ответил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, механизм, как и попросил накануне глава государства Владимир Путин, будет отработан в течение недели. За это время партнеры «Газпрома» смогут предложить варианты.

Также Песков пообещал, что Россия постарается решить проблемы Сербии, возникающие при переходе на рубли. А вот выступившая с враждебными шагами Болгария, подчеркнул представитель Кремля, на помощь может не рассчитывать. «Ей придется (покупать газ — прим. «Лента.ру») за рубли, хочет она или не хочет, нравится ей или не нравится», — сказал Песков.

Накануне, 23 марта, Путин потребовал перевести платежи Европы за газ в рубли. По его словам, газовые контракты станут только началом в этом процессе. По всей видимости, в дальнейшем речь пойдет и о другом экспорте. Дать соответствующую директиву «Газпрому» должно правительство.

Германия, крупнейший покупатель российского газа, расценила решение Путина как нарушение договоров. Представитель Министерства по делам экономики и защиты климата (BMWi) Германии Сузанне Унград подчеркнула, что федеральное правительство контактирует с компаниями по этому вопросу.