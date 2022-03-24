В Германии оценили решение России продавать газ за рубли

Представитель BMWi ФРГ Унград сочла решение РФ продавать газ за рубли нарушением договоров

Представитель Министерства по делам экономики и защиты климата (BMWi) ФРГ Сузанне Унград сочла решение РФ продавать газ за рубли нарушением договоров. Она оценила его в интервью ТАСС.

По ее словам, немецкое правительство приняло к сведению сообщение и в данный момент контактирует с компаниями по этому вопросу.

Мы приняли к сведению сообщение, по этому вопросу мы находимся в контакте с компаниями. По нашей информации, это нарушение частных договоров, поскольку они, как правило, предусматривают сделки в евро. Мы проверим процесс и обсудим с нашими партнерами, в том числе на уровне ЕС Сузанне Унград Представитель Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ

Унград также напомнила, что в среду, 23 марта, прошла пресс-конференции министра по делам экономики и защиты климата Роберта Хабека, на которой он назвал нарушением действующих контрактов решение России перейти на рубли.

«Это целесообразно»

Глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст также прокомментировал требование российского президента Владимира Путина платить за газ только в рублях. По его словам, технически это можно осуществить, и с точки зрения России, это целесообразно.

Эрнст добавил, что до настоящего момента правительство ФРГ намеревалось продолжать закупки российских энергоносителей.

Решение Путина вынудило бы страны, находящиеся в списке «недружественных государств», обходить принятые санкционные меры. Это может еще больше подогреть дискуссии о бойкоте российских энергоносителей. Немедленный бойкот российских энергоресурсов имел бы для Европы значительные негативные последствия Клаус Эрнст Глава комитета бундестага по энергетике и защите климата

Глава отраслевого объединения Zukunft Gas Тимм Келер в свою очередь признался, что газовая промышленность ФРГ сбита с толку заявлением президента РФ.

Мы восприняли сообщение о том, что Россия хочет оплачивать поставки газа только в рублях, с большим замешательством Тимм Келер Глава отраслевого объединения Zukunft Gas

При этом он не стал прогнозировать последствия.

Вечером 23 марта намерение России производить расчеты за газ в рублях прокомментировал и глава Минэкономики Германии Роберт Хабек.

Это заявление о платежах в рублях является нарушением контрактов Роберт Хабек Глава Минэкономики Германии

Позиция Москвы показывает, что Россия не является стабильным партнером в вопросе поставок энергоносителей, добавил министр. По его словам, правительство ФРГ обсудит с европейскими партнерами требование президента России Владимира Путина.

«Много проблем»

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что решение России создаст много проблем.

Это решение о рублях — некоторые считают, что это гениально в геополитической игре, чтобы противостоять нефтедоллару вместе с юанем, немцы уже сказали, что это — причина для расторжения договора, поэтому я не уверен. Все это нам приносит только много-много новых проблем Александр Вучич Президент Сербии

Политик добавил, что речь в поручении идет о недружественных государствах.

Скажите, а как Венгрия — как они будут платить в рублях? Наши братья, сколько они потеряют? Александр Вучич Президент Сербии

По словам Вучича, Болгария, через газотранспортную систему которой идет российский газ в Сербию и Венгрию, уже высказывалась о нежелании платить за газ из РФ в рублях.

Решение Путина

23 марта президент России Владимир Путин в ходе совещания с правительством заявил, что принял решение в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли.

По словам главы государства, Россия откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.

Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли Владимир Путин Президент России

В связи с этим президент России поручил Центробанку и правительству в недельный срок определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке покупателями российского газа. Путин уточнил, что Россия будет поставлять газ в соответствии с объемами и принципами ценообразования, заключенным в контрактах, — изменится лишь валюта платежа.

На фоне его заявления стоимость доллара в ходе торгов на Мосбирже 23 марта опустилась ниже 100 рублей.