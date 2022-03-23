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Сербия пожаловалась на проблемы из-за решения России продавать газ за рубли

Президент Сербии Вучич заявил, что решение РФ продавать газ за рубли создаст много проблем
Александр Вучич

Александр Вучич . Фото: Pool / Reuters

Президент Сербии Александр Вучич в эфире «Радио и телевидения Воеводины» заявил, что решение России продавать газ за рубли создаст много проблем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это решение о рублях — некоторые считают, что это гениально в геополитической игре, чтобы противостоять нефтедоллару вместе с юанем, немцы уже сказали, что это — причина для расторжения договора, поэтому я не уверен. Все это нам приносит только много-много новых проблем», — пожаловался он.

Политик добавил, что речь в поручении идет о недружественных государствах. «Скажите, а как Венгрия — как они будут платить в рублях? Наши братья, сколько они потеряют?» — отметил он.

По словам Вучича, Болгария, через газотранспортную систему которой идет российский газ в Сербию и Венгрию, уже высказывалась о нежелании платить за газ из РФ в рублях.

Ранее 23 марта президент РФ Владимир Путин потребовал от Европы платить за российский газ в рублях. «Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», — заявил он. Президент поручил правительству дать соответствующую директиву «Газпрому» по внесению изменений в действующие контракты.

Марина Совина
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