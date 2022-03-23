Власти Германии отреагировали на решение России продавать газ за рубли

Власти ФРГ заявили, что считают решение РФ продавать газ за рубли нарушением договоров

Власти Германии отреагировали на решение президента России Владимира Путина осуществлять расчеты за продажу российского природного газа в рублях, посчитав это нарушением частных договоров. Такое заявление сделала представитель Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ Сузанне Унград в интервью ТАСС.

Она сообщила, что германское правительство приняло к сведению это сообщение и в данный момент контактирует с компаниями по этому вопросу. «По нашей информации, это нарушение частных договоров, поскольку они, как правило, предусматривают сделки в евро. Мы проверим процесс и обсудим с нашими партнерами, в том числе на уровне ЕС», — пояснила Унград.

Кроме того, она напомнила, что аналогичное мнение выразил министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, заявивший, что решение России перейти на рубли в расчетах за поставки российского природного газа будет нарушением действующих контрактов.

Ранее 23 марта Путин потребовал от Европы платить за российский газ в рублях. «Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», — говорил он. Президент поручил правительству дать соответствующую директиву «Газпрому» по внесению изменений в действующие контракты.

Одной из первых на это объявление отреагировала австрийская компания OMV. На вопрос, продолжит ли компания платить за газ в евро, а не в рублях, глава OMV Альфред Штерн ответил, что у компании нет другой договорной базы. «Я бы не смог делать ничего подобного», — заявил он.

