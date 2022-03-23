Австрийская OMV продолжит платить за российский газ в евро

Глава OMV Альфред Штерн заявил, что компания продолжит платить за российский газ в евро

Австрийская нефтегазовая компания OMV продолжит платить за российский газ в евро. Об этом заявил глава компании Альфред Штерн в интервью PULS 24.

На вопрос, продолжит ли компания платить за газ в евро, а не в рублях, он ответил так: «Естественно. У нас нет другой договорной базы, я бы не смог делать ничего подобного». Штерн уточнил, что видел сообщения в СМИ, а также добавил, что у компании есть действующие контракты и там ничего подобного не оговаривалось.

Ранее президент России Владимир Путин потребовал от Европы платить за российский газ в рублях. «Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», — говорил он.

В разговоре с «Лентой.ру» кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев объяснял, что это означает некоторое потеснение доллара, также существенный удар по санкциям, которые были введены со стороны США.