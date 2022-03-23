Названы последствия перевода расчетов с Европой за газ в рубли

Экономист Беляев заявил, что перевод расчетов с Европой за газ в рубли потеснит доллар

Перевод расчетов за поставки газа в Европу в рубли означает некоторое потеснение доллара, также это существенный удар по санкциям, которые были введены со стороны США, считает кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев. О последствиях этого решения он рассказал в разговоре с «Лентой.ру».

Две стороны вольны выбирать в расчетах ту валюту, которая им удобна, отметил экономист. «Возникает проблема только в том, что это происходит в условиях санкций — насколько вторая сторона готова пойти на расчеты в этой валюте, насколько они готовы освободиться от расчетов в долларах и евро? Все зависит от того, насколько им наши поставки нужны, а, я думаю, они им нужны», — поделился он.

Также вопрос состоит в том, где Западная Европа возьмет рубли для расчетов, считает Беляев. По его мнению, у нее есть два варианта: либо купить рубли на свободном валютном рынке, либо, нарушая санкции, продолжить продавать России за рубли те товары, которые мы ранее закупали. «Это еще одно свидетельство того, что эти санкции негативно ударяют по западно-европейской экономике, и надо применять какие-то меры для их демонтажа, иначе европейская экономика окажется в бедственном положении», — заключил аналитик.

Ранее президент России Владимир Путин принял решение в кратчайшие сроки перевести расчеты за поставки газа в Европу в рубли.

