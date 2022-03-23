В Германии оценили требование платить за газ только в рублях

В Германии оценили требование Путина платить за российский газ только в рублях

В Германии оценили требование российского президента Владимира Путина платить за газ только в рублях. Технически это можно осуществить, однако это вынудит ЕС обходить собственные же санкции, сообщил глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст. Его слова приводит ТАСС.

«Да, технически было бы возможным производить оплату в рублях. С точки зрения России, это целесообразно», — сказал он. Эрнст добавил, что к тому же это подогреет дискуссии об эмбарго, а потенциальное введение запрета на энергоносители из России чревато серьезными негативными последствиями.

Глава отраслевого объединения Zukunft Gas Тимм Келер признался, что газовая промышленность ФРГ сбита с толку заявлением президента РФ. «Мы восприняли сообщение о том, что Россия хочет оплачивать поставки газа только в рублях, с большим замешательством», — признался он и не взялся прогнозировать последствия.

Ранее 23 марта Путин потребовал от Европы платить за российский газ в рублях. «Мною принято решение в самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты — начнем с этого — нашего природного газа, поставляемого в так называемые недружественные страны, за российские рубли», — говорил он. Президент поручил правительству дать соответствующую директиву «Газпрому» по внесению изменений в действующие контракты.

Одной из первых на это отреагировала австрийская компания OMV. На вопрос, продолжит ли компания платить за газ в евро, а не в рублях, глава OMV Альфред Штерн ответил так: «Естественно. У нас нет другой договорной базы, я бы не смог делать ничего подобного».