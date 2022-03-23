В Германии назвали требование платить за российский газ в рублях нарушением

Глава Минэкономики ФРГ Хабек назвал решение РФ платить за газ в рублях нарушением

Намерение России производить расчеты за газ в рублях является нарушением контрактов, заявил глава Минэкономики Германии Роберт Хабек. Его цитирует ТАСС.

«Это заявление о платежах в рублях является нарушением контрактов», — сказал Хабек. По его словам, позиция Москвы показывает, что Россия не является стабильным партнером в вопросе поставок энергоносителей.

Министр также добавил, что правительство ФРГ обсудит с европейскими партнерами требование президента России Владимира Путина.

Ранее 23 марта глава комитета бундестага по энергетике и защите климата Клаус Эрнст заявил, что решение России принимать плату за газ только в рублях технически можно осуществить, однако это вынудит Евросоюз обходить собственные же санкции. Кроме того, это подогреет дискуссии об эмбарго, а потенциальное введение запрета на энергоносители из РФ чревато серьезными негативными последствиями.

Путин потребовал от Европы платить за российский газ в рублях ранее в тот же день. По словам главы государства, Москва откажется принимать оплату за поставки природного газа в скомпрометировавших себя валютах, в том числе долларах и евро.

