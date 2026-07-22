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21:28, 22 июля 2026 (обновлено: 21:32, 22 июля 2026)Экономика

Названы чаще всего забываемые в такси вещи

Дептранс: Россияне чаще всего забывают в такси телефоны и наушники
Александра Качан (Редактор)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

В 2026 году россияне чаще всего забывают в такси телефоны и ряд других предметов. О наиболее популярных потерях рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, передает Агентство городских новостей «Москва».

Всего за неполный год водители такси нашли и вернули владельцам более 20 тысяч вещей. Помимо телефонов, чаще всего среди них оказывались наушники, сумки, банковские карты, чехлы, ключи и зарядные устройства.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что правительство продолжает работу над улучшением комфорта и безопасности поездок. «Водители проходят обязательную аттестацию, которая подтверждает их квалификацию», – заявил он.

Ранее в России анонсировали пополнение списка локализованных автомобилей для такси. В обновленный перечень войдут модели нескольких российских и китайских брендов.

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