Названы чаще всего забываемые в такси вещи

Дептранс: Россияне чаще всего забывают в такси телефоны и наушники

В 2026 году россияне чаще всего забывают в такси телефоны и ряд других предметов. О наиболее популярных потерях рассказали в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы, передает Агентство городских новостей «Москва».

Всего за неполный год водители такси нашли и вернули владельцам более 20 тысяч вещей. Помимо телефонов, чаще всего среди них оказывались наушники, сумки, банковские карты, чехлы, ключи и зарядные устройства.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что правительство продолжает работу над улучшением комфорта и безопасности поездок. «Водители проходят обязательную аттестацию, которая подтверждает их квалификацию», – заявил он.

Ранее в России анонсировали пополнение списка локализованных автомобилей для такси. В обновленный перечень войдут модели нескольких российских и китайских брендов.