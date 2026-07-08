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17:22, 8 июля 2026Авто

В России анонсировали пополнение списка локализованных автомобилей для такси

Минпромторг: Список локализованных автомобилей для такси пополнят модели Omoda и Jeland
Вячеслав Агапов

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Список локализованных автомобилей, пригодных для работы в такси в России скоро пополнят модели нескольких российских и китайских брендов. Обновление перечня анонсировали в Минпромторге РФ.

В ведомстве отметили, что в ближайшее время список пополнят новые модели Jetour, Tenet, Omoda и Jeland.

Сейчас в список машин, подходящих для закупок в таксопарки, входят 28 моделей брендов Haval, Tenet, Omoda, Lada, Sollers, Evolute, Voyah, «Москвич», UMO и Jetour.

«Российский автопром продолжает масштабную работу по углублению локализации новых моделей, которые будут соответствовать параметрам «закона о такси». Напомним, под три критерия, сформированных разработчиками закона, уже сейчас подпадают почти 30 моделей российских легковых автомобилей в различных сегментах», — отметили в ведомстве.

В июне в список разрешенных в России для работы в такси машин внесли китайский кроссовер Jetour X70Plus. Это машина китайского бренда, которая собирается в России в рамках специального инвестиционного контракта (СПИК) и имеет высокий уровень локализации производства (более 1,5 тысячи баллов), — пояснили в Минпромторге.

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