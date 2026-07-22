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21:29, 22 июля 2026 (обновлено: 21:33, 22 июля 2026)Россия

Раскрыты подробности атак ВСУ на российские регионы

Минобороны отчиталось об уничтожении 80 украинских беспилотников за день
Никита Хромин (ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 22 июля вновь предпринимали попытки нанести удары по территории России. Как сообщили в Минобороны, за 12 часов было уничтожено 80 украинских беспилотников.

По данным оборонного ведомства, ВСУ пытались атаковать три региона — Белгородскую и Курскую области, а также Республику Крым. Кроме того, летательные аппараты были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей. Уточняется, что все беспилотники были самолетного типа.

Ранее сообщалось, что в двух округах Краснодара ввели режим ЧС после ударов ВСУ по жилым домам.

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