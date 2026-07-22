Раскрыты подробности атак ВСУ на российские регионы

Минобороны отчиталось об уничтожении 80 украинских беспилотников за день

Вооруженные силы Украины (ВСУ) 22 июля вновь предпринимали попытки нанести удары по территории России. Как сообщили в Минобороны, за 12 часов было уничтожено 80 украинских беспилотников.

По данным оборонного ведомства, ВСУ пытались атаковать три региона — Белгородскую и Курскую области, а также Республику Крым. Кроме того, летательные аппараты были уничтожены над акваториями Азовского и Черного морей. Уточняется, что все беспилотники были самолетного типа.

Ранее сообщалось, что в двух округах Краснодара ввели режим ЧС после ударов ВСУ по жилым домам.