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18:20, 22 июля 2026 (обновлено: 18:27, 22 июля 2026)Россия

В столице российского региона ввели режим ЧС после ударов ВСУ по жилым домам

В двух округах Краснодара ввели режим ЧС после ударов ВСУ по жилым домам
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

В Прикубанском и Карасунском округах Краснодара после ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по жилым домам ввели режим ЧС. Об этом сообщил глава города Евгений Наумов в Telegram-канале.

«Жителям, чьи квартиры пострадали, окажем необходимую помощь, в том числе по предоставлению мест в пункте временного размещения. После завершения работы комиссий по оценке ущерба будет принято решение о назначении единовременной материальной выплаты жильцам», — написал он.

По словам мэра, у поврежденных домов организуют охрану, чтобы не допустить проникновения посторонних в квартиры. Сотрудники Службы спасения будут помогать убирать осколки из жилых помещений, а также затягивать пленкой оконные проемы.

После ночной атаки ВСУ в Краснодаре и Невинномысске Ставропольского края, по последним данным, пострадали более десяти человек. Кроме того, в результате налета дронов в Краснодаре вспыхнул складской комплекс, подтверждены повреждения 10 частных и 6 многоквартирных домов.

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