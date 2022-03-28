Страны «Большой семерки» отказались платить за газ в рублях

Вице-канцлер ФРГ Хабек заявил об отказе стран G7 платить за газ в рублях

Все страны «Большой семерки» не станут оплачивать поставки российского газа в рублях, несмотря на требование Москвы. Об этом заявил вице-канцлер Германии, министр по делам экономики и защиты климата Роберт Хабек, передает РИА Новости.

По его словам, президенту России Владимиру Путину не удастся расколоть единство G7, на что он, очевидно, рассчитывает. «Ответ государств Группы семи однозначен: договоры будут соблюдаться», — заключил министр.

Западные страны трактуют новое условие как одностороннее и явное нарушение действующих контрактов, где прописан формат оплаты, и он отличен от оплаты в рублях. Соглашения должны оставаться в силе, подчеркнул Хайек, и компании должны их соблюдать.

Ранее сегодня, 28 марта, на сайте Кремля был опубликован перечень поручений президента России Владимира Путина относительно газовых контрактов. В них, в частности, было указано, что на рублевый формат следует перевести не только будущие, но и текущие соглашения.

О переводе платежей за газ в рубли в кратчайшие сроки Путин объявил 23 марта. По его мнению, Россию вынудили пойти на такой шаг, потому что доллары и евро скомпрометировали себя.

На прошлой неделе пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков объяснил, что конкретный механизм перевода платежей станет понятен только после того, как торговые партнеры сформулируют консолидированную позицию.