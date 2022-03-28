Путин поручил переписать действующие газовые контракты

Путин поручил изменить действующие газовые контракты для оплаты по ним в рублях

Президент России Владимир Путин в рамках реализации мер по переводу в рубли платежей европейских стран по газовым контрактам поручил внести изменения в действующие в настоящий момент соглашения. Соответствующий перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Во втором пункте документа указано, что правительство должно утвердить директиву представителям России в совете директоров «Газпрома» переписать текущие контракты со странами Евросоюза и другими странами, которые ввели санкции против России. При этом изменения в договорах не должны затрагивать объем поставок, цены и принципы ценообразования.

Сроком исполнения поручения названо 31 марта, ответственным — премьер-министра Михаила Мишустина. Конкретных дат, до которых следует скорректировать контракты, в поручениях нет.

При этом в первом пункте перечня говорится о мерах по изменению валюты платежа для недружественных стран, а докладывать о результатах такого перехода следует 31 марта и далее каждый месяц. Крайний срок, в который Европа должна перейти на оплату поставок рублями, не указан.

Третий пункт относится к Центробанку. Регулятор должен обеспечить возможность проведения платежей за газ в рублях. В том числе создать схему, по которой покупателям будут доступны рубли для оплаты за газ на внутреннем валютном рынке.

О переводе платежей за газ в рубли в кратчайшие сроки Путин заявил 23 марта. Он аргументировал это решение тем, что Россия больше не может принимать платежи в скомпрометировавших себя валютах, в том числе в долларах и евро.

К настоящему времени ни одна страна и ни одна компания в Европе не согласилась с этим требованием. Последним отказавшимся на данным момент стал крупнейший нефтегазовый концерн Италии Eni. Глава компании Клаудио Дескальци исключил возможность оплаты в рублях.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита ЕС подчеркнул, что требование Москвы несовместимо с контрактами, которые были подписаны ранее. В связи с этим, объяснил он, оснований соглашаться с подобными условиями нет.