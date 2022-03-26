Макрон отверг требование России платить за газ рублями

Макрон заявил, что у Парижа нет оснований соглашаться на требования платить за газ рублями

Президент Франции Эммануэль Макрон ответил на требование России оплачивать поставки российского газа в рублях. Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам саммита ЕС, передает РИА Новости.

По его словам, данный шаг Москвы несовместим с контрактами, которые были подписаны ранее. Французский лидер подчеркнул, что не видит никаких оснований соглашаться с подобными требованиями. Он также высказался насчет того, почему Москва приняла подобное решение.

Цель этого требования — найти механизм обхода санкций Эммануэль Макрон Президент Франции

Помимо этого, глава Франции заметил, что покупатели российского газа в Европе должны приобретать его за евро, поэтому выполнить требование России невозможно.

Канцлер Германии Олаф Щольц ранее высказал мнение, схожее с позицией Макрона. Согласно заявлению канцлера, в Европейском союзе (ЕС) исходят из того, что договоры о газе предусматривают оплату в долларах или евро.

23 марта президент России Владимир Путин заявил, что Европа должна платить за газ российскими рублями. В связи с этим он поручил ЦБ и правительству за неделю определить порядок операций по приобретению рублей на внутреннем рынке покупателями российского газа. При этом Путин подчеркнул, что Москва продолжит поставки в соответствии с условиями контрактов. Поменяется лишь валюта.

Итоги саммита ЕС

Возможность обхода Россией санкций западных стран также прокомментировала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, саммит ЕС принял решение сосредоточиться на блокировании путей обхода Россией санкций Евросоюза. «У нас с нашими союзниками разные системы, но единая цель. Мы договорились теперь сосредоточиться и глубоко изучить все возможности обхода санкций и сделать все возможное, чтобы закрыть все лазейки», — уточнила она.

Также Макрон назвал условие разработки новых санкций против России. Он отметил, что лидеры стран ЕС во время саммита провели скоординированную работу и зафиксировали подготовку дополнительных санкций. Макрон уточнил, что они будут подготовлены в случае ухудшения ситуации на Украине.

Вдобавок к этому, страны ЕС договорились вскоре начать работу над общими закупками газа, СПГ и водорода. Согласно заключениям саммита глав государств Евросоюза, с прицелом на следующую зиму начинается разработка платформы для добровольных закупок энергоресурсов. Страны ЕС рассчитывают, оптимально используя коллективный политический и рыночный вес союза, добиваться снижения цен на переговорах. Отмечается, что платформа общих закупок будет доступна для стран Западных Балкан и трех ассоциированных восточных партнеров.

Украинский вопрос

По итогам саммита европейские лидеры прокомментировали и ситуацию на Украине. Так, Шольц заявил, что Европейский союз (ЕС) продолжит поддерживать Украину всеми средствами в гуманитарной и экономической сферах, а также в контексте поставок оружия. Он добавил, что страны ЕС осуждают конфликт на Украине и призывают к его прекращению.

Помимо этого, Шольц рассказал, что из-за ситуации на Украине структуры безопасности НАТО на восточной границе альянса еще раз были усилены. Он добавил, что теперь этот процесс будет продолжаться непрерывно и продвигаться каждый день.

Макрон в то же время сообщил, что Париж, Анкара и Афины хотят провести гуманитарную операцию для эвакуации людей из Мариуполя. Французский лидер рассказал, что его мысли сейчас — с жителями Мариуполя, которые «проживают большую драму». Он подчеркнул, что по этой причине 24 марта было принято решение запустить исключительно гуманитарную операцию совместно с Турцией и Грецией, чтобы эвакуировать тех, кто желает покинуть город. Отмечается, что в скором времени Макрон намерен обсудить этот вопрос с Путиным.

