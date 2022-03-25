ЕС решил сосредоточиться на блокировании способов обхода Россией санкций

Саммит ЕС принял решение сосредоточиться на блокировании способов обхода Россией санкций

Саммит Европейского союза (ЕС) принял решение сосредоточиться на блокировании возможных способов обхода Россией западных санкций. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«У нас с нашими союзниками разные системы, но единая цель. Мы договорились теперь сосредоточиться и глубоко изучить все возможности обхода санкций и сделать все возможное, чтобы закрыть все лазейки», — уточнила она.

Ранее лидеры 27 стран ЕС обсудили возможность ввести дополнительные санкции против России. Лидеры стран в рамках саммита подтвердили намерения оказывать гуманитарную помощь Украине и странам, принимающим беженцев. Они приветствовали начало международных расследований, в том числе Международного уголовного суда.