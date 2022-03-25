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ЕС решил сосредоточиться на блокировании способов обхода Россией санкций

Саммит ЕС принял решение сосредоточиться на блокировании способов обхода Россией санкций

Фото: Pixabay

Саммит Европейского союза (ЕС) принял решение сосредоточиться на блокировании возможных способов обхода Россией западных санкций. Об этом заявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

«У нас с нашими союзниками разные системы, но единая цель. Мы договорились теперь сосредоточиться и глубоко изучить все возможности обхода санкций и сделать все возможное, чтобы закрыть все лазейки», — уточнила она.

Ранее лидеры 27 стран ЕС обсудили возможность ввести дополнительные санкции против России. Лидеры стран в рамках саммита подтвердили намерения оказывать гуманитарную помощь Украине и странам, принимающим беженцев. Они приветствовали начало международных расследований, в том числе Международного уголовного суда.

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Марина Совина
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