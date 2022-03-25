Шольц заявил о продолжении поддержки Киева поставками оружия со стороны ЕС

Шольц заявил, что ЕС продолжит поддерживать Украину по поставкам оружия и гумпомощи

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Европейский союз (ЕС) продолжит поддерживать Украину всеми средствами в гуманитарной и экономической сферах. Об этом он рассказал в Брюсселе, передает ТАСС.

Шольц также объявил, что Евросоюз будет поддерживать Киев в контексте поставок оружия. Он также добавил, что страны ЕС осуждают конфликт на Украине и призывают к его прекращению.

Ранее Пентагон заявил, что США доставили Украине первую часть в рамках крупнейшего пакета военной помощи в размере 800 миллионов долларов. В ведомстве указали, что в ближайшие дни ожидаются еще три поставки.