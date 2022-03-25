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США доставили Украине первую часть крупнейшего пакета военной помощи

Пентагон заявил, что США начали доставку Украине военной помощи на 800 миллионов долларов

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Пентагон заявил, что США доставили Украине первую часть в рамках крупнейшего пакета военной помощи в размере 800 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве указали, что в ближайшие дни ожидаются еще три поставки. Представитель Пентагона пояснил, что самолеты приземляются в соседних с Украиной странах, откуда оружие и боеприпасы на грузовиках доставляются в страну. 23 марта США завершали доставку военной помощи из предыдущего пакета на сумму 350 миллионов долларов, заключил чиновник.

Ранее стало известно, что США выделят 320 миллионов долларов на поддержку гражданских активистов на Украине. Вашингтон намерен поддержать правозащитников, борцов с коррупцией, журналистов и других представителей гражданского общества, действующих на Украине и вокруг нее.

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Варвара Кошечкина
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