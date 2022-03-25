США выделят Украине миллионы долларов на поддержку гражданского общества

США выделят 320 миллионов долларов на поддержку гражданских активистов на Украине

США выделят 320 миллионов долларов на поддержку гражданских активистов на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

В документе говорится, что США намерены поддержать правозащитников, борцов с коррупцией, журналистов и других представителей гражданского общества, действующих на Украине и вокруг нее. «Соединенные Штаты запускают Европейскую инициативу демократической устойчивости (EDRI), которая предоставит не менее 320 миллионов долларов нового финансирования этим группам и региональным правительствам», — отмечается в заявлении.

Кроме того, Еврокомиссия перераспределит средства из программ Евросоюза «для поддержки организаций гражданского общества, правозащитников, журналистов и активистов демократического движения на Украине, Белоруссии и Молдавии».

Ранее сообщалось, что США на этой неделе начнут поставки Украине в рамках пакета военной помощи на 800 миллионов долларов. Как заявил высокопоставленный чиновник Пентагона в ходе брифинга, самолеты приземляются в соседних с Украиной странах, откуда оружие и боеприпасы на грузовиках доставляются в страну.