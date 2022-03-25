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США выделят Украине миллионы долларов на поддержку гражданского общества

США выделят 320 миллионов долларов на поддержку гражданских активистов на Украине

Фото: Pixabay

США выделят 320 миллионов долларов на поддержку гражданских активистов на Украине. Об этом говорится в совместном заявлении президента США Джо Байдена и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, передает РИА Новости.

В документе говорится, что США намерены поддержать правозащитников, борцов с коррупцией, журналистов и других представителей гражданского общества, действующих на Украине и вокруг нее. «Соединенные Штаты запускают Европейскую инициативу демократической устойчивости (EDRI), которая предоставит не менее 320 миллионов долларов нового финансирования этим группам и региональным правительствам», — отмечается в заявлении.

Кроме того, Еврокомиссия перераспределит средства из программ Евросоюза «для поддержки организаций гражданского общества, правозащитников, журналистов и активистов демократического движения на Украине, Белоруссии и Молдавии».

Ранее сообщалось, что США на этой неделе начнут поставки Украине в рамках пакета военной помощи на 800 миллионов долларов. Как заявил высокопоставленный чиновник Пентагона в ходе брифинга, самолеты приземляются в соседних с Украиной странах, откуда оружие и боеприпасы на грузовиках доставляются в страну.

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Марина Совина
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