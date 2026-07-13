ФСБ пресекла масштабную серию терактов с использованием FPV-дронов. В Россию их переправили при помощи аэростатов

ФСБ предотвратила серию терактов на военные аэродромы в РФ при помощи FPV-дронов

Сотрудники ФСБ сорвали «беспрецедентную по масштабу и степени угрозы» серию терактов на территории России. С помощью FPV-дронов сотрудники спецслужб Украины собирались напасть на российские аэродромы Украинка в Амурской области и Шагол в Челябинской области.

Российские спецслужбы заблаговременно получили информацию о заброске спецслужбами Украины в Брянскую область FPV-дронов для подготовки масштабных террористических актов, благодаря чему их удалось предотвратить.

Дроны были доставлены в страну при помощи аэростатов

Атаку планировали осуществить с помощью нескольких десятков FPV-дронов. Их вместе с мобильными наземными станциями забросили в контейнерах на территорию Брянской области. Переброска дронов осуществлялась при помощи БПЛА самолетного типа и аэростатов.

На данный момент задержаны исполнители и пособники готовящихся преступлений. Изъяты 24 дрона, оснащенные устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы ИИ-модулями управления производства Великобритании, США, Канады и Швеции, снаряженные боевыми частями с массой заряда взрывчатого вещества свыше 1 килограмма.

Все изъятое перевозилось на автомобилях с прицепами, оборудованными двойным дном, вглубь территории России непосредственно к аэродромам, по которым планировалось ударить.

Склад, где завербованные пособники украинских спецслужб хранили дроны, находился в гараже в Амурской области. Там же дроны трансформировали, снаряжая их боевыми частями.

В ФСБ раскрыли подробности о найденных дронах

Как отчитались в ФСБ, все украинские дроны были обезврежены. Согласно предоставленным силовиками данным, в распоряжении злоумышленников были три FPV-дрона осколочно-фугасного действия, четыре FPV-дрона с ударными ядрами и три дрона с ударным ядром и зажигательным составом. Они были дополнительно оборудованы системой усиления радиосигнала, предположительно, ретрансляцией.

Дроны были оснащены готовыми поражающими элементы в виде шариков по краям, в центре -- заряд взрывчатого вещества

Сотрудниками спецслужб РФ также были изъяты две мобильные наземные станции управлениями дронами по каналам спутниковой, сотовой, Wi-Fi и радиосвязи, оснащенные устройствами самоуничтожения, содержащих по 250 граммов взрывчатого вещества.

Киев подготовил для России целую серию терактов

На прошлой неделе также раскрывались данные об успешной операции ФСБ по предотвращению теракта на военном аэродроме Ростов-Центральный. Тогда спецслужбы Украины попытались завербовать россиянина для подготовки разрушений инфраструктуры, уничтожения личного состава и авиапарка военного аэродрома. За проделанную работу мужчине обещали заплатить, однако он в тайне решил обратиться в правоохранительные органы.

Для теракта также планировали использовать FPV-дроны с искусственным интеллектом в количестве 13 штук. Они находились в тайнике на территории России, были обнаружены и дезактивированы.

Кроме того, за день до этого сообщалось о предотвращении беспрецедентного по масштабу теракта в Москве с применением беспилотников. В планах Киева было ударить по ведущему военному предприятию и высокопоставленному сотруднику Министерства обороны РФ. В подготовке к теракту участвовала 25-летняя россиянка, влюбленная в сотрудника украинских спецслужб.