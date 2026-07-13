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10:54, 13 июля 2026Силовые структуры

ФСБ пресекла масштабную серию терактов с использованием FPV-дронов. В Россию их переправили при помощи аэростатов

ФСБ предотвратила серию терактов на военные аэродромы в РФ при помощи FPV-дронов
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: ЦОС ФСБ России / РИА Новости

Сотрудники ФСБ сорвали «беспрецедентную по масштабу и степени угрозы» серию терактов на территории России. С помощью FPV-дронов сотрудники спецслужб Украины собирались напасть на российские аэродромы Украинка в Амурской области и Шагол в Челябинской области.

Российские спецслужбы заблаговременно получили информацию о заброске спецслужбами Украины в Брянскую область FPV-дронов для подготовки масштабных террористических актов, благодаря чему их удалось предотвратить.

Дроны были доставлены в страну при помощи аэростатов

Атаку планировали осуществить с помощью нескольких десятков FPV-дронов. Их вместе с мобильными наземными станциями забросили в контейнерах на территорию Брянской области. Переброска дронов осуществлялась при помощи БПЛА самолетного типа и аэростатов.

Кадр: ЦОС ФСБ России / РИА Новости

На данный момент задержаны исполнители и пособники готовящихся преступлений. Изъяты 24 дрона, оснащенные устойчивыми к средствам радиоэлектронной борьбы ИИ-модулями управления производства Великобритании, США, Канады и Швеции, снаряженные боевыми частями с массой заряда взрывчатого вещества свыше 1 килограмма.

Все изъятое перевозилось на автомобилях с прицепами, оборудованными двойным дном, вглубь территории России непосредственно к аэродромам, по которым планировалось ударить.

Склад, где завербованные пособники украинских спецслужб хранили дроны, находился в гараже в Амурской области. Там же дроны трансформировали, снаряжая их боевыми частями.

В ФСБ раскрыли подробности о найденных дронах

Как отчитались в ФСБ, все украинские дроны были обезврежены. Согласно предоставленным силовиками данным, в распоряжении злоумышленников были три FPV-дрона осколочно-фугасного действия, четыре FPV-дрона с ударными ядрами и три дрона с ударным ядром и зажигательным составом. Они были дополнительно оборудованы системой усиления радиосигнала, предположительно, ретрансляцией.

Дроны были оснащены готовыми поражающими элементы в виде шариков по краям, в центре -- заряд взрывчатого вещества

Сотрудниками спецслужб РФ также были изъяты две мобильные наземные станции управлениями дронами по каналам спутниковой, сотовой, Wi-Fi и радиосвязи, оснащенные устройствами самоуничтожения, содержащих по 250 граммов взрывчатого вещества.

Кадр: ЦОС ФСБ России / РИА Новости

Киев подготовил для России целую серию терактов

На прошлой неделе также раскрывались данные об успешной операции ФСБ по предотвращению теракта на военном аэродроме Ростов-Центральный. Тогда спецслужбы Украины попытались завербовать россиянина для подготовки разрушений инфраструктуры, уничтожения личного состава и авиапарка военного аэродрома. За проделанную работу мужчине обещали заплатить, однако он в тайне решил обратиться в правоохранительные органы.

Для теракта также планировали использовать FPV-дроны с искусственным интеллектом в количестве 13 штук. Они находились в тайнике на территории России, были обнаружены и дезактивированы.

Кроме того, за день до этого сообщалось о предотвращении беспрецедентного по масштабу теракта в Москве с применением беспилотников. В планах Киева было ударить по ведущему военному предприятию и высокопоставленному сотруднику Министерства обороны РФ. В подготовке к теракту участвовала 25-летняя россиянка, влюбленная в сотрудника украинских спецслужб.

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