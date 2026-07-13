Появились подробности о сорванной ФСБ атаке дронов на российские военные аэродромы

Сотрудники ФСБ задержали исполнителей и пособников сорванных попыток атак дронов на российские военные аэродромы. Об этом пишет РИА Новости.
Подробности о задержанных не раскрываются. В отношении них приняты процессуальные решения.
В ведомстве рассказали, что FPV-дроны были доставлены в Брянскую область с помощью беспилотников и аэростатов. Далее завербованные Киевом россияне на машинах с бытовой техникой перевозили дроны к аэродромам и в гаражах готовили к ударам.
Ранее сообщалось, что спецслужбы Украины планировали атаковать при помощи дронов аэродромы «Украинка» в Амурской области и «Шагол» в Челябинской области.