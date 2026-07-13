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09:36, 13 июля 2026Силовые структуры

ФСБ раскрыла способ доставки дронов к российским аэродромам для теракта

Украинские агенты везли дроны к российским аэродромам на автомобилях с техникой
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Vadim Akhmetov / URA.RU / Globallookpress.com

Украинские агенты везли дроны к российским аэродромам на машинах с бытовой техникой. Подробности планов противника со ссылкой на Федеральную службу безопасности (ФСБ) России сообщает РИА Новости.

По данным силовиков, изначально FPV-дроны и дроны самолетного типа в специальных контейнерах были заброшены на территорию Брянской области, позже их доставили к военным аэродромам в Амурской и Челябинской областях. В дальнейшем сборка и подготовка к атаке проходила в гаражах.

Целями были военные аэродромы России «Украинка» в Амурской области и «Шагол» в Челябинской области. Попытка атаки была пресечена благодаря информации, заблаговременно полученной ФСБ. Исполнители и пособники задержаны.

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