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10:51, 13 июля 2026Авто

Продажи машин покинувшего рынок России производителя взлетели

Продажи Mazda в России взлетели на 760 % и почти достигли показателя 2020 года
Марина Аверкина

Фото: Issei Kato / Reuters

В первом полугодии 2026 года в России зарегистрировали более 11700 новых машин покинувшей рынок России марки Mazda. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда на учет было поставлено только 1362 автомобиля, объем продаж увеличился в 8,6 раза.

Результат практически совпал с показателями, которые марка демонстрировала до 2022 года, когда тогда поставками управлял официальный дистрибьютор, а на Дальнем Востоке действовала сборка модели CX-5. Такие данные в своем Telegram-канале привел аналитик Сергей Целиков.

Статистика полугодовых продаж за десять лет наглядно отражает динамику: в 2017-м — 10319 единиц, 2018-м — 14110, 2019-м — 13253, 2020-м — 12148, 2021-м — 14832, 2022-м — 7342, 2023-м — 2873, 2024-м — 2617, 2025-м — 1362, 2026-м — 11731 машина.

Главную роль в резкой динамике сыграла Mazda CX-5 с двухлитровым атмосферным двигателем Skyactiv-G. Агрегат выдает 150 лошадиных сил и около 208 ньютон-метров крутящего момента, работает в паре с шестиступенчатой автоматической коробкой передач. При грамотном обслуживании автомобиль способен пройти от 250 до 300 тысяч километров. В условиях, когда льготный утилизационный сбор ограничен планкой до 160 лошадиных сил, такая модель может надолго остаться в лидерах параллельного импорта и серьезно потеснить многие китайские машины с высокофорсированными турбированными двигателями.

«Справедливости ради отмечу, что 96 процентов Mazda CX-5, проданных в России в этом году, были собраны в Китае», — подытожил Целиков.

Ранее стало известно, что немецкий концерн Volkswagen был вынужден принять непростое решение. Он готовит масштабное сокращение модельного ряда и объемов выпуска.

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