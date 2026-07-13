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10:56, 13 июля 2026Мир

Сикорский посетовал на якобы возвращение в Россию имперской идеологии

Сикорский: В Россию вернулась старая имперская идеология
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

В Россию постепенно вернулась старая имперская идеология. Об этом в интервью Il Messaggerо заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

По его словам, Запад «недостаточно усердно» работал над «десоветизацией» России после распада Советского союза.

«При [первом президенте России Борисе] Ельцине казалось, что страна движется к демократии. Затем, с [российским лидером Владимиром] Путиным, старая имперская идеология, как царская, так и советская, постепенно вернулась», — отметил он.

Министр также отметил, что Польша воспринимает якобы существующую «российскую угрозу» всерьез, однако ожидает «в лучшем случае» только «какую-либо провокацию» от Москвы.

Ранее Сикорский заявил, что Россия якобы готовит диверсии против европейских стран. Он добавил, что оглашение этой информации должно помочь предотвратить такой сценарий развития событий.

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