Сикорский посетовал на якобы возвращение в Россию имперской идеологии

Сикорский: В Россию вернулась старая имперская идеология

В Россию постепенно вернулась старая имперская идеология. Об этом в интервью Il Messaggerо заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

По его словам, Запад «недостаточно усердно» работал над «десоветизацией» России после распада Советского союза.

«При [первом президенте России Борисе] Ельцине казалось, что страна движется к демократии. Затем, с [российским лидером Владимиром] Путиным, старая имперская идеология, как царская, так и советская, постепенно вернулась», — отметил он.

Министр также отметил, что Польша воспринимает якобы существующую «российскую угрозу» всерьез, однако ожидает «в лучшем случае» только «какую-либо провокацию» от Москвы.

Ранее Сикорский заявил, что Россия якобы готовит диверсии против европейских стран. Он добавил, что оглашение этой информации должно помочь предотвратить такой сценарий развития событий.