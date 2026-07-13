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Из жизни
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11:07, 13 июля 2026Из жизни

Нападение леопарда на курьера попало на видео

В Индии леопард пробрался в город Индаур и напал на курьера
Никита Савин
Никита Савин

В индийском штате Мадхья-Прадеш леопард пробрался в крупный город и напал на доставщика еды. Об этом пишет Need To Know.

Инцидент произошел ночью 7 июля в городе Индаур. На видео, снятое камерой наружного наблюдения, попал момент, когда навстречу едущему по улице на мотоцикле курьеру выскочил леопард. Мужчина остановился, а дикая кошка испугалась и попыталась перебраться через забор дома.

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Совершить задуманное у хищника не получилось, и он бросился прямо на курьера, прыгнул на него, ударив передними лапами, после чего убежал. Курьер уронил мотоцикл и бросился в противоположную сторону.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Были организованы поиски леопарда, однако он скрылся в ближайшем лесу.

Ранее сообщалось, что в Индии 50-летняя жительница города Дарджилинг спасла от леопарда внука и собаку. Женщина попала в больницу.

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