Женщина спасла внука и собаку от леопарда

В Индии женщина отбилась от леопарда с помощью полена и спасла внука

В городе Дарджилинг, Индия, 50-летняя Девика Шерпа отбилась от леопарда и попала в больницу. Об этом сообщает mathrubhumi.com.

Инцидент произошел рядом с домом женщины. Она была внутри, но решила выйти на улицу из-за собак, которые подозрительно долго лаяли. Восьмилетний внук последовал за ней. Вдруг на них из темноты выскочил леопард. Сначала он набросился на одну из собак. Шерпа тут же среагировала: взяла лежавшее поблизости полено и вступила в схватку с хищником.

Тогда леопард начал атаковать женщину. Испуганный внук спрятался за ее спиной, пока Шерпа продолжала бить хищника. В конце концов тот был вынужден бежать. Шерпа спасла внука, но получила серьезные травмы.

Первую помощь женщине оказали соседи. В больнице ей диагностировали перелом руки и травмы головы. Кроме того, на ее теле осталось множество укусов.

Ранее сообщалось, что в США пара при помощи топорика и бутылки с водой отбилась от медведя, который напал на них и их собак. Пострадавшие отделались легкими ранениями, а хищник рухнул замертво.

