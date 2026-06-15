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Из жизни
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12:44, 15 июня 2026Из жизни

Пара отбилась от медведя топориком и бутылкой

В США пара убила напавшего на них медведя при помощи топорика и бутылки с водой
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Bryan Chan / Los Angeles Times via Getty Images

В США пара при помощи топорика и бутылки с водой отбилась от медведя, который напал на них и их собак. Об этом сообщает Global News.

Инцидент произошел в городе Мамонт-Лейкс, штат Калифорния, ранним утром во вторник, 9 июня. Женщина услышала лай, выскочила на улицу и увидела, что медведь дерется с одной из собак. Когда она попыталась разнять животных, зверь переключился на нее.

На шум выбежал ее муж. Медведь тут же агрессивно двинулся на него. Тогда женщина схватила пластиковую бутылку с водой и принялась колотить ей хищника, пытаясь отвлечь. Мужчине удалось вырваться, добежать до дома и принести небольшой топорик. Он бил зверя обухом по голове, пока тот не рухнул замертво.

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Пострадавшие отделались легкими ранениями. Прибывшие на место полицейские передали тушу медведя в департамент рыбных ресурсов и дикой природы Калифорнии, где хищника признали опасным. Согласно правилам, его все равно пришлось бы усыпить.

Глава местной полиции Дэн Казабиан отметил, что нападения медведей в Мамонт-Лейкс чрезвычайно редки и обычно звери всегда избегают людей. Он напомнил, что семья сможет оставить шкуру медведя себе.

Ранее сообщалось, что в городе Уцуномия, префектура Тотиги, закрыли почти сто школ из-за медведя. Хищника на территории города заметили впервые за все время наблюдений.

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