Известная журналистка внезапно потеряла память и попала в больницу

Американская журналистка Кэти Курик пережила кратковременную амнезию

Известная американская журналистка и ведущая Кэти Курик рассказала, что пережила кратковременную амнезию и попала в больницу. Об этом пишет Daily Beast.

По словам 69-летней Курик, она внезапно потеряла память 27 июня после участия в масштабном фестивале. Отмечается, что супруг ведущей встретил ее после мероприятия и увидел, что ей нехорошо. «Она знала, кто я такой, и смогла ответить на несколько простых вопросов. Но с Кэти определенно было что-то не так», — добавил он.

Журналистку отвезли в больницу, где выяснилось, что она не помнит последние несколько лет. «Я не была уверена в том, какой сейчас месяц. Я думала, что на дворе 2024 год, а на посту президента Джо Байден», — уточнила Курик. Кроме того, как заявил муж ведущей, в ходе пребывания в медучреждении она постоянно задавала ему одни и те же вопросы.

Врачи диагностировали у Курик кратковременную потерю памяти и заверили, что в ближайшее время ее состояние наладится. Журналистка дала понять, что вскоре ее воспоминания вернулись, за исключением событий на фестивале.

Ранее сообщалось, что диетолог Мерседес Энгманн и невролог Люсия Завала назвали продукты для профилактики возрастной потери памяти. К ним специалисты, в частности, отнесли зеленые листовые овощи и напитки с кофеином.