Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:07, 13 июля 2026Интернет и СМИ

Известная журналистка внезапно потеряла память и попала в больницу

Американская журналистка Кэти Курик пережила кратковременную амнезию
Маргарита Щигарева

Фото: Jenny Anderson / Getty Images

Известная американская журналистка и ведущая Кэти Курик рассказала, что пережила кратковременную амнезию и попала в больницу. Об этом пишет Daily Beast.

По словам 69-летней Курик, она внезапно потеряла память 27 июня после участия в масштабном фестивале. Отмечается, что супруг ведущей встретил ее после мероприятия и увидел, что ей нехорошо. «Она знала, кто я такой, и смогла ответить на несколько простых вопросов. Но с Кэти определенно было что-то не так», — добавил он.

Журналистку отвезли в больницу, где выяснилось, что она не помнит последние несколько лет. «Я не была уверена в том, какой сейчас месяц. Я думала, что на дворе 2024 год, а на посту президента Джо Байден», — уточнила Курик. Кроме того, как заявил муж ведущей, в ходе пребывания в медучреждении она постоянно задавала ему одни и те же вопросы.

Врачи диагностировали у Курик кратковременную потерю памяти и заверили, что в ближайшее время ее состояние наладится. Журналистка дала понять, что вскоре ее воспоминания вернулись, за исключением событий на фестивале.

Ранее сообщалось, что диетолог Мерседес Энгманн и невролог Люсия Завала назвали продукты для профилактики возрастной потери памяти. К ним специалисты, в частности, отнесли зеленые листовые овощи и напитки с кофеином.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    В России объяснили долеты украинских дронов до Подмосковья
    В Киеве объяснили отставку премьера
    Россиянам назвали причины низких продаж новых машин завода «Москвич»
    Генерал-майор допустил использование метеозондов для смертельной атаки ВСУ под Москвой
    Убийца 20-летней матери сдался полиции через 39 лет после преступления
    В Госдуме призвали отменить плату за принудительную эвакуацию машин
    Цены на нефть резко выросли
    Уехавшего из России актера привлекли к административной ответственности
    Названы самые доступные для россиян азиатские направления в июле
    Российский экспорт кормов для кошек и собак достиг рекорда
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok