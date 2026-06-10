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Забота о себе
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10:33, 10 июня 2026Забота о себе

Названы четыре продукта для профилактики возрастной потери памяти

Врачи Энгманн и Завала: Зеленые листовые овощи защищают от снижения когнитивных функций
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Диетолог Мерседес Энгманн и невролог Люсия Завала заявили, что четыре продукта помогут предотвратить возрастную потерю памяти. Их слова передает издание La Nacion.

Так, для профилактики проблем с памятью врачи посоветовали добавить в рацион ферментированные продукты. Пробиотики в их составе улучшают здоровье не только кишечника, но и головного мозга, утверждают они.

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Еще одним важным продуктом доктора назвали зеленые листовые овощи, которые защищают от снижения когнитивных функций благодаря содержанию антиоксидантов и жирорастворимых витаминов. Рыба богата омега-3 жирными кислотами и полезными жирами, снижающими в крови уровень бета-амилоида — белка, связанного с болезнью Альцгеймера. Напитки с кофеином, добавили специалисты, тоже оказывают положительное влияние на память.

Ранее диетолог Олег Медведев рассказал, как питаться для сохранения психического здоровья. С этой целью он посоветовал придерживаться средиземноморской диеты.

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