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Забота о себе
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17:33, 4 июня 2026Забота о себе

Россиянам назвали диету для укрепления психического здоровья

Диетолог Медведев: Богатые омега-3 продукты помогают поддерживать психическое здоровье
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: VHarasymiv / Shutterstock / Fotodom

Пища, богатая клетчаткой, омега-3, а также ферментированные продукты полезны для укрепления психического здоровья, в то время как избыток жирной и рафинированной еды повышает риск депрессии и тревожных расстройств. Об этом рассказал заведующий кафедрой фармакологии факультета фундаментальной медицины МГУ имени Ломоносова, научный руководитель НИЦ «Здоровое питание» Олег Медведев в беседе с NEWS.ru.

Специалист отметил, что для крепкого психического здоровья важно, чтобы в меню диеты входили источники пищевых волокон, сложные углеводы, полифенолы и продукты ферментации. По его словам, такой подход поддерживает разнообразие кишечной микробиоты, снижает воспаление и помогает вырабатывать полезные вещества.

В то же время диетолог предупредил, что западный тип питания с большим количеством ультраобработанных продуктов, насыщенных жиров и рафинированных углеводов оказывает противоположный эффект. Эти продукты он назвал возможной причиной более высокого риска депрессии и тревоги.

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Специалист добавил, что для психического здоровья лучше всего подходит средиземноморская диета. Она способствует росту полезных бактерий в кишечнике, поддерживает работу мозга и положительно влияет на эмоциональное состояние. Дополнительную пользу могут приносить ягоды, какао, чай, кофе, а также пробиотики, участвующие в образовании соединений с антиоксидантными и нейроактивными свойствами.

Ранее эндокринолог Екатерина Янг посоветовала россиянам включить в рацион тыквенные семечки. По ее словам, они помогают нормализовать сон.

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