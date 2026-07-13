В России указали на особенность массированного налета ВСУ

В России заявили, что ВСУ совершают налеты дронами-болванками без боевого заряда

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершают налеты на регионы России с применением дронов-болванок без боевого заряда. На особенность ночной массированной атаки указали авторы Telegram-канала «Архангел спецназа».

Канал обратил внимание на то, что в ночь на 13 июля над Россией было уничтожено не менее 342 беспилотников. А всего за сутки — не менее 562 дронов.

«Важный момент в отражении налетов, что противник по большей части использует болванки без боевого заряда», — говорится в публикации.

По данным авторов канала, такая тактика перегружает силы противовоздушной обороны (ПВО) и вынуждает тратить ресурсы.

Ранее стало известно, что ВСУ атаковали Московскую область, в результате чего пять человек пострадали, еще троих спасти не удалось. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что ночью в сторону столичного региона летело более трехсот беспилотников.