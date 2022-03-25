В ЕС обсудили подготовку новых санкций против России

Макрон заявил, что лидеры ЕС обсудили подготовку новых санкций против России

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал условие разработки новых санкций против России. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что лидеры стран ЕС провели скоординированную работу и зафиксировали подготовку дополнительных санкций. Макрон уточнил, что они будут подготовлены в случае ухудшения ситуации на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Ее целью он назвал денацификацию Украины. После этого ряд западных стран ввели жесткие санкции против России. Кроме того, многие иностранные компании приостановили работу в России.