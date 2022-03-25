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В ЕС обсудили подготовку новых санкций против России

Макрон заявил, что лидеры ЕС обсудили подготовку новых санкций против России
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал условие разработки новых санкций против России. Его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что лидеры стран ЕС провели скоординированную работу и зафиксировали подготовку дополнительных санкций. Макрон уточнил, что они будут подготовлены в случае ухудшения ситуации на Украине.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции по защите Донбасса. Ее целью он назвал денацификацию Украины. После этого ряд западных стран ввели жесткие санкции против России. Кроме того, многие иностранные компании приостановили работу в России.

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Ксения Назарова
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