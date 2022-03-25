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Макрон заявил о желании провести операцию для эвакуации людей из Мариуполя

Макрон: Франция, Турция и Греция хотят провести операцию по эвакуации людей из Мариуполя
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Johanna Geron

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж, Анкара и Афины хотят провести гуманитарную операцию для эвакуации людей из Мариуполя. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в ближайшие часы он намерен обсудить этот вопрос с российским лидером Владимиром Путиным.

Ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил об 11 тысячах эвакуированных из Мариуполя. По словам Пушилина, люди находятся в пунктах временного размещения ДНР. «По желанию они могут уезжать в РФ, там дальше распределяться по регионам или же к родственникам в Донецк и другие города ДНР», — сказал он.

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Марина Совина
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