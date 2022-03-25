Пушилин заявил об 11 тысячах эвакуированных из Мариуполя в ДНР

Пушилин рассказал, что в ДНР находятся около 11 тысяч эвакуированных из Мариуполя

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил об 11 тысячах эвакуированных из Мариуполя. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пушилина, люди находятся в пунктах временного размещения ДНР. «По желанию они могут уезжать в РФ, там дальше распределяться по регионам или же к родственникам в Донецк и другие города ДНР», — сказал он.

22 марта первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов объявил, что российские войска и подразделения Народной милиции республики взяли под контроль около половины площади Мариуполя.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в Польше Палома Кучи сообщила, что более 3,5 миллиона человек покинули Украину с начала российской спецоперации, которая началась 24 февраля. Более 2,2 миллиона украинских беженцев прибыли в Польшу.