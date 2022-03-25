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Пушилин заявил об 11 тысячах эвакуированных из Мариуполя в ДНР

Пушилин рассказал, что в ДНР находятся около 11 тысяч эвакуированных из Мариуполя

Фото: Таисия Воронцова / Коммерсантъ

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин заявил об 11 тысячах эвакуированных из Мариуполя. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Пушилина, люди находятся в пунктах временного размещения ДНР. «По желанию они могут уезжать в РФ, там дальше распределяться по регионам или же к родственникам в Донецк и другие города ДНР», — сказал он.

22 марта первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов объявил, что российские войска и подразделения Народной милиции республики взяли под контроль около половины площади Мариуполя.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в Польше Палома Кучи сообщила, что более 3,5 миллиона человек покинули Украину с начала российской спецоперации, которая началась 24 февраля. Более 2,2 миллиона украинских беженцев прибыли в Польшу.

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Алевтина Запольская
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