В ДНР заявили об освобождении почти половины Мариуполя

Замминистра информации ДНР Безсонов заявил об освобождении Мариуполя на 50 процентов

Вооруженные силы (ВС) России и подразделения Народной милиции Донецкой народной республики (НМ ДНР) освободили почти половину площади Мариуполя. Об этом первый заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов заявил эфире Первого канала.

По его словам, совместными усилиями ВС РФ и НМ ДНР было освобождено минимум 50 процентов площади города. Безсонов также добавил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) несут тяжелые потери в Мариуполе, уточнив при этом, что урон есть и у сил ДНР.

Ранее официальный представитель НМ Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что военнослужащие ДНР продолжают наступление вглубь позиций украинских войск и наносят ощутимые потери противнику. В частности, он рассказал о добровольной сдаче в плен 15 бойцов 54-й механизированной бригады и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ, а также практически полном уничтожении 36-й бригады морской пехоты украинской армии в заблокированном Мариуполе.