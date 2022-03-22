Народная милиция ДНР отчиталась о потерях украинской армии

Народная милиция ДНР сообщила об уничтожении 56 и пленении 15 бойцов ВСУ

Силы Донецкой народной республики (ДНР) продолжают наступление вглубь позиций Вооруженных сил Украины (ВСУ) и наносят ощутимые потери неприятелю. Об этом заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, потери украинской армии за прошедшие сутки составили как минимум 56 человек, две БМП, по одной РСЗО «Град» и САУ «Гвоздика», три БТР и полевой артиллерийский склад. «Захвачены один танк, четыре БМП, два бронеавтомобиля и склад с иностранным вооружением и боеприпасами», — отчитался Басурин.

Он сообщил о добровольной сдаче в плен 15 бойцов 54-й механизированной бригады и 25-й воздушно-десантной бригады, а также практически полном уничтожении 36-й бригады морской пехоты ВСУ в заблокированном Мариуполе.

«В ближайшее время она перестанет существовать, за исключением тех военнослужащих, которые отказались от участия в боевых действиях», — сказал представитель.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин назвал главный укрепрайон Вооруженных сил Украины в окруженном Мариуполе. По мнению политика, на его зачистку у российской армии уйдет не менее одной недели.