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Пушилин рассказал о главном укрепрайоне украинских войск в Мариуполе

Глава ДНР назвал завод «Азовсталь» главным укрепрайоном ВСУ в Мариуполе

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Несколько тысяч украинских военных остаются заблокированы в Мариуполе, вокруг которого сжимается кольцо Народной милиции ДНР. Об этом рассказал глава республики Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 1».

По словам политика, сейчас основной точкой концентрации Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе остается завод «Азовсталь». Он назвал предприятие главным укрепрайоном украинских войск в Мариуполе, бои за взятие которого, по его словам, могут растянуться еще на неделю.

Ранее представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщило, что с 17 февраля по 21 марта жертвами обстрелов со стороны ВСУ стали как минимум 57 мирных жителей республики. Ранения и увечья за это время получили 344 гражданских, в том числе 26 детей. В ДНР отметили, что эти цифры не являются окончательными.

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Алевтина Запольская
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