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В Польшу прибыли 2,2 миллиона украинских беженцев

С 24 февраля в Польшу прибыли более 2,2 миллиона беженцев с территории Украины

Фото: Globallookpress.com

Более 2,2 миллиона украинских беженцев прибыли в Польшу с начала российской спецоперации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на польскую пограничную охрану.

«Вчера, 23 марта, сотрудники погранохраны оформили 30 тысяч приезжающих, что на 2,5 процента меньше в сравнении с показателями днем ранее. Сегодня до 07:00 — 6,8 тысячи, рост на 15 процентов», — рассказали в погранохране.

Из Польши на территорию Украины с 24 февраля выехали 296 тысяч человек.

Ранее представитель Всемирной организации здравоохранения в Польше сообщил, что около полумиллиона украинских беженцев нуждаются в психологической помощи, 30 тысяч имеют серьезные проблемы с психическим здоровьем. Кроме того, беженцы страдают от целого ряда проблем со здоровьем, включая диарею и обезвоживание.

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Алевтина Запольская
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