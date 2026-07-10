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18:49, 10 июля 2026Интернет и СМИ

Стоянов раскрыл эмоции от ухода из жизни Олейникова

Актер Юрий Стоянов заявил, что испытал шок после ухода из жизни коллеги Ильи Олейникова
Маргарита Щигарева

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Актер театра и кино, звезда сатирической программы «Городок» Юрий Стоянов заявил, что испытал шок из-за ухода из жизни его коллеги по передаче Ильи Олейникова. Об этом он рассказал в беседе с RT.

По словам Стоянова, когда Олейникова не стало, он ощутил серьезную растерянность. «Мы ведь все в какой-то степени эгоисты. Когда человек уходит, и близкие, и родственники, и друзья думают: "А как же мы теперь без него?" Жизнь надо было полностью переламывать. И я это сделал», — раскрыл актер.

Звезда «Городка» добавил, что сейчас испытывает светлую печаль по отношению к уходу из жизни своего коллеги. «Время лечит», — отметил он.

Ранее Стоянов рассказал о чуть не погубившем Олейникова случае на съемках «Городка». Актер раскрыл, что во время съемок скетча о Робин Гуде в шапку коллеге попала стрела.

Ильи Олейникова не стало в ноябре 2012 года на фоне борьбы с раком легких. Актеру было 65 лет.

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