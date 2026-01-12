Реклама

14:44, 12 января 2026Интернет и СМИ

Стоянов рассказал о чуть не погубившем Олейникова случае на съемках «Городка»

Артист Стоянов рассказал, что Олейников чуть не погиб на съемках «Городка»
Евгения Наумова
Евгения Наумова

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Актер театра и кино Юрий Стоянов заявил, что его коллега по юмористической программе «Городок» Илья Олейников чуть не погиб из-за одного случая на съемках передачи. Об этом он рассказал в эфире «Шоу Воли» на ТНТ, запись которого доступна на Premier.

По словам Стоянова, инцидент, едва не погубивший его коллегу, произошел во время работы над скетчем про Робин Гуда. По сюжету он должен был выстрелить в персонажа Олейникова. Стоянов попросил его убежать в лес, а затем выстрелил вверх — так же, как стреляют лучники в фильмах. «Я понимаю, что сейчас надо говорить: "Илюха, падай". И вдруг я слышу: "А! Робин Гуд ***!" Падение, большая пауза», — вспомнил он.

Стоянов вместе со съемочной группой побежал к Олейникову и увидел, что стрела попала прямо в его шапку — актер отделался только царапиной на голове. «У меня тряслись руки, ноги. Это ужасно. (...) Этот день — Господи, спасибо тебе — мог стать последним днем программы "Городок". Вот такой случай был реально», — добавил артист.

Ранее Стоянов раскрыл необычный факт о съемках «Городка». Актер рассказал, что они с Олейниковым крайне редко смеялись во время работы над программой.

Передача «Городок» выходила на канале «Россия 1» с 1993 года. Программа закрылась в 2012 году после смерти Олейникова. Скетч про Робин Гуда показали в эфире в марте 2003 года. В нем Стоянов в роли Робин Гуда сначала отдает шубу бедняку, которого играет Олейников, после чего, приняв того за богача, стреляет в него из лука и забирает шубу.

