Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:49, 10 декабря 2024Интернет и СМИ

Стоянов раскрыл необычный факт о съемках «Городка»

Стоянов рассказал, что они с Олейниковым редко смеялись на съемках «Городка»
Маргарита Щигарева
Маргарита Щигарева

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актер театра и кино Юрий Стоянов заявил, что они с коллегой Ильей Олейниковым крайне редко смеялись на съемках сатирической телепрограммы «Городок». Необычный факт о проекте он раскрыл в беседе с журналом Hello!.

«[Мы с Олейниковым на съемках] просто констатировали с угрюмыми лицами: "Смешно". Следующая шутка: "Очень смешно" или "Безумно смешно"», — рассказал Стоянов.

Он также отметил, что в комедии важную роль играет чувство меры. Кроме того, по словам актера, все самое смешное должно быть в кадре, а не за кулисами.

Ранее Стоянов признался, что испытывал сильную неловкость из-за женских ролей в «Городке». Вместе с тем актер указал, что зрителям очень нравились его образы.

Перед этим он заявил, что сыграл более трех тысяч женских образов в «Городке». Стоянов напомнил, что ему приходилось изображать женщин, поскольку Олейников не мог этого делать из-за усов.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      Российские войска покинули бывшую американскую базу в Сирии. Что известно о военном объекте США в Манбидже?

      Россияне рассказали о несбыточных мечтах при выборе квартиры

      Xiaomi анонсировала электрокроссовер

      Россиянам рассказали о мошенничестве с записью голоса начальства

      Российские войска взяли под контроль населенный пункт в ДНР

      Доклады на конференции Сбера Al Journey адаптируют для людей с инвалидностью

      Дан прогноз о максимуме биржевых торгов нефтепродуктами

      Песков раскрыл подробности переговоров с Абхазией по вопросу социальных выплат

      В России назвали условия возвращения соцвыплат Абхазии

      Россиян предупредили о новом виде мошенничества

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше