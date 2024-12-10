Стоянов раскрыл необычный факт о съемках «Городка»

Стоянов рассказал, что они с Олейниковым редко смеялись на съемках «Городка»

Актер театра и кино Юрий Стоянов заявил, что они с коллегой Ильей Олейниковым крайне редко смеялись на съемках сатирической телепрограммы «Городок». Необычный факт о проекте он раскрыл в беседе с журналом Hello!.

«[Мы с Олейниковым на съемках] просто констатировали с угрюмыми лицами: "Смешно". Следующая шутка: "Очень смешно" или "Безумно смешно"», — рассказал Стоянов.

Он также отметил, что в комедии важную роль играет чувство меры. Кроме того, по словам актера, все самое смешное должно быть в кадре, а не за кулисами.

Ранее Стоянов признался, что испытывал сильную неловкость из-за женских ролей в «Городке». Вместе с тем актер указал, что зрителям очень нравились его образы.

Перед этим он заявил, что сыграл более трех тысяч женских образов в «Городке». Стоянов напомнил, что ему приходилось изображать женщин, поскольку Олейников не мог этого делать из-за усов.