Стоянов рассказал о «дикой неловкости» из-за ролей в «Городке»

Юрий Стоянов рассказал о «дикой неловкости» из-за женских ролей в «Городке»

Актер театра и кино, звезда юмористической программы «Городок» Юрий Стоянов заявил, что ему было неловко играть женские роли в шоу. Об этом он рассказал в интервью Надежде Стрелец, доступном на YouTube.

«Я всегда испытывал дикую неловкость от этого. До того как это надо было сделать (сыграть роль женщины — прим. «Ленты.ру»). В тот момент, когда ты входишь в кадр, — это уже профессия, это просто еще одна роль. Я был изначально вынужден это делать», — высказался Стоянов о женских ролях в «Городке». Артист отметил, что особенно не любил момент переодевания. «Он меня очень ломал», — подчеркнул он.

По словам звезды телешоу, зрителям нравились образы, в которых выступал Стоянов. «Есть зритель, и его очень тяжело обмануть. И если он это принимал, значит в этом, давайте я совсем грубо скажу, патологии не было никакой», — сказал он и пояснил, что в проекте не было пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России).

Ранее Стоянов выразил мнение, что из-за запрета пропаганды ЛГБТ артистам в России не запрещается играть женские роли. «Я сейчас в очень большом проекте канала "Россия 1". Я играю там довольно большое количество женщин», — отметил он. Артист добавил, что государственный канал не инициировал бы съемки, которые нарушают закон.

