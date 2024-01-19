Стоянов высказался о женских ролях на фоне запрета пропаганды ЛГБТ

Стоянов счел, что актерам не воспрещается играть женщин на фоне запрета ЛГБТ

Актер театра и кино, звезда юмористической программы «Городок» Юрий Стоянов счел, что артистам в России не воспрещается играть женские роли на фоне запрета пропаганды ЛГБТ (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России). Мнением он поделился в шоу «Влобушкинъ» на YouTube.

Стоянов отметил, что в России «нет никаких противопоказаний» к тому, чтобы артисты исполняли женские роли. «Я сейчас в очень большом проекте канала "Россия 1". Я играю там довольно большое количество женщин», — пояснил он. По словам гостя шоу, в одном из сериалов он также играет роль мужчины, который вынужден притворяться женщиной.

«Я не думаю, что государственный канал провоцировал бы и инициировал бы такие съемки [которые бы нарушали закон]», — добавил актер.

Ранее Стоянов раскрыл отношение к «Городку» и заявил, что никогда не будет стесняться съемок в этой программе. По словам актера, передача подарила ему узнаваемость и любовь зрителей.

