Стоянов раскрыл отношение к «Городку»

Актер Юрий Стоянов заявил, что никогда не будет стесняться съемок в «Городке»

Актер театра и кино, народный артист России Юрий Стоянов раскрыл, что никогда не будет стесняться того, что снимался в сатирической программе «Городок». Отношение к передаче он раскрыл в интервью РИА Новости.

Стоянов отметил, что никогда не считал себя комедийным актером до тех пор, пока не стал работать с коллегой по сатирической программе Ильей Олейниковым. Кроме того, по мнению Стоянова, он скорее драматический артист, у которого «вдруг начало получаться» в эстрадном жанре.

«Этого прошлого никогда не буду стесняться, потому что оно мне подарило узнаваемость и любовь людей. Это какое-то чудо — иначе не могу объяснить», — высказался он.

Вместе с тем Стоянов назвал себя заложником своего прошлого. Актер признался, что «большое кино» все еще настороженно относится к нему.

Ранее Стоянов поделился мнением о юмористическом шоу Comedy Club. Он назвал резидентов проекта достойными преемниками «Городка». Кроме того, артист положительно высказался об отечественных стендап-комиках.