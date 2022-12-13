Стоянов раскрыл отношение к Comedy Club

Артист Стоянов назвал резидентов Comedy Club достойными преемниками «Городка»

Народный артист России Юрий Стоянов назвал резидентов юмористического проекта Comedy Club достойными преемниками сатирической передачи «Городок». Отношение к участникам проекта он раскрыл в интервью ТАСС.

«Это огромное количество замечательных ребят внутри Comedy Club», — ответил артист на вопрос о том, есть ли сейчас на отечественном телевидении достойные преемники «Городка». Стоянов при этом отметил, что такая точка зрения является его мнением, и сами юмористы «могут так не считать».

Помимо того, в один ряд с участниками Comedy Club он включил отечественных стендап-комиков, в особенности женщин. Артист подчеркнул, что старается не пропускать выступления юмористок.

Ранее Стоянов высказался о КВН и заявил, что обожает передачу за ее авторов. Кроме того, он поделился мнением о юморе телеведущих Ивана Урганта и Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента).