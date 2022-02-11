Народный артист России Юрий Стоянов раскрыл свое отношение к КВН. В эфире программы «Кино в деталях», выпуск которой доступен на YouTube, актер рассказал, за что любит этот телепроект.

Стоянов признался, что обожает КВН за авторов. «Из КВН выросли и замечательные артисты. Они основали все основные продакшены, во всяком случае, все, что связаны с юмором», — заявил он.

При этом Стоянов отметил, что не испытывает симпатии к игрокам КВН, которые прославились благодаря одному штампу и стали считать себя артистами, хотя, по его мнению, на самом деле таковыми не являются. «Не очень люблю, когда (...) вот с какой-то одной фишкой человек стареет на моих глазах», — поделился он.

Помимо этого, артист высказался и о юморе телеведущих Максима Галкина и Ивана Урганта. «В Максиме Галкине я ценю его невероятную эрудированность, его невероятное мастерство пародии, доведенное до абсолюта. В Иване Урганте я ценю его (...) свободу и постоянную готовность к импровизации, которая, конечно, построена на уме, на образованности», — уточнил он.

Стоянов добавил, что ему также нравится юмористическое шоу Comedy Club за то, что его резиденты в свое время изобрели новый способ шутить.

Ранее Стоянов рассказал, как пересмотрел некоторые выпуски шоу «Городок» и переосмыслил юмор программы. По его словам, почти половина шуток, которые звучат в передаче, являются «непроходимыми».