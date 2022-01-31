Стоянов рассказал о «непроходимом» юморе в «Городке»

Народный артист России Юрий Стоянов рассказал о том, как пересмотрел некоторые выпуски шоу «Городок» и переосмыслил юмор передачи. Он отметил, что сегодня ему кажется, будто почти половина шуток в ней являются «непроходимыми». Об этом Стоянов заявил в разговоре с российскими комиками в Telegram-канале «Круги на полях».

Стоянов вспомнил отрывок из выпуска «Городка», вышедшего в эфир в 1995 году, в котором они вместе с коллегой Ильей Олейниковым зачитали рэп об огородах. Актер отметил, что вместе с партнером по съемкам изображал темнокожего человека и был вымазан черной краской. По мнению Стоянова, подобный перформанс в наше время абсолютно невозможен с точки зрения толерантности. «Сейчас бы это сочли издевательством, хотя это не так», — поделился актер.

Звезда «Городка» также рассказал о том, что у него поменялись взгляды на допустимость юмора в передаче. «Я всегда считал "Городок", мягко говоря, неполитической совсем передачей. Но когда я сегодня смотрю, так вот, если по-честному, я думаю, процентов 40 [шуток] непроходимы», — признался актер.

Ранее Стоянов в шоу «ОХ» с юмористами рассказал о поцелуях с Олейниковым на съемках «Городка». Он заявил, что никогда не целовался с коллегой по-настоящему. При этом актер подчеркнул, что за всю историю существования «Городка» сыграл более трех тысяч женских ролей.