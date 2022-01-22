Стоянов рассказал о поцелуях с Олейниковым на съемках «Городка»

Народный артист России Юрий Стоянов рассказал о поцелуях с коллегой Ильей Олейниковым на съемках сатирической программы «Городок». В шоу «ОХ» на YouTube актер заявил, что они с Олейниковым в процессе создания передачи никогда не целовались по-настоящему. Стоянов также раскрыл просьбу коллеги к нему на съемках.

Актер напомнил, что в «Городке» были показаны поцелуи. Вместе с тем Стоянов уточнил, что они с партнером по съемкам не целовались в губы. «Нет, не целовались никогда. Так вот, прям по-настоящему», — добавил гость шоу.

По словам Стоянова, за всю историю существования «Городка» он сыграл более трех тысяч женских ролей. Для этого артисту приходилось основательно перевоплощаться в женщину. «Он (Илья Олейников — прим. "Ленты.ру") просил меня все время: "Не надевай при мне колготки"», — поделился актер.

Стоянов также отметил, что не любил перевоплощаться в женщин, однако старался относиться к этому как к части своего дела. «Я это рассматривал как часть профессии, как необходимое зло, как будто я в театре Шекспира, а женщин нет, им запрещено, и все женские роли играют мужики», — признался он.

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