Целовавшийся на ТНТ с мужчиной комик высказался о закрытии «Игры»

Дорохов заявил, что его поцелуй с комиком в эфире ТНТ не повлиял на закрытие шоу «Игра»

Комик, участник команды КВН «Камызяки» Денис Дорохов, который в одном из выпусков шоу «Игра» на телеканале ТНТ поцеловал партнера по команде Александра Панекина, высказался о закрытии проекта. В студии передачи «Поехали» на «Авторадио» юморист заявил, что разразившийся вокруг его поступка скандал не повлиял на исход «Игры».

«Это вообще ко мне никакого отношения не имеет. Это все взрослые дядьки», — сказал Дорохов. Делиться подробностями ситуации комик не стал, добавив однако, что по «Игре» будет сделан отдельный эфир.

Юморист также высказался о своей команде. «Это моя любимая команда, переживаю за нее всегда. Она умирала и всегда воскресала. Дай бог ей здоровья», — высказался Дорохов о «Камызяках».

Ранее резидент Comedy Club Гарик Харламов опубликовал в своем Instagram-аккаунте снимок с российским актером Сергеем Буруновым, на котором целует его в голову. В посте комик поиронизировал над причиной снятия шоу «Игра» с эфира.

9 ноября стало известно, что в отношении ТНТ возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 6.21 КоАП РФ («Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних»).

Выпуск шоу «Игра» с поцелуем двух мужчин был показан в эфире ТНТ 3 октября. Во время программы Дорохов в платье невесты и парике поцеловал партнера по команде «Камызяки», который играл жениха. После выхода шоу депутаты Госдумы, в числе которых был Михаил Романов, заявили о намерении обратиться в прокуратуру из-за демонстрации поцелуя между мужчинами.

2 ноября стало известно, что ТНТ приостановил съемки «Игры». Телеканал объяснил это решение пандемией коронавируса. Также была приостановлена трансляция уже отснятых выпусков шоу.